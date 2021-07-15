Английские болельщики высмеяли физическую форму экс-лидера «Шахтера»
Футболисты сборной Англии получили свыше 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро-2020
Такие данные приводит аналитическая компания
Джейдон Санчо / Фото: Twitter
Футболисты сборной Англии получили 12500 оскорбительных сообщений в различных социальных сетях во время Евро-2020, сообщает аналитическая компания Crisp.
По информации ресурса, сообщения содержали оскорбительные комментарии о расовой и этнической принадлежности игроков, религии, сексуальной ориентации, а также угрозы в адрес футболистов и членов их семей.
Известно также, что эти сообщения присылались с 10 тысяч аккаунтов.
Напомним, сборная Англии в финале Евро-2020 уступила Италии (1:1, пен. 2:3).
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