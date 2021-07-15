Футболисты сборной Англии получили свыше 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях во время Евро-2020

Такие данные приводит аналитическая компания

Джейдон Санчо / Фото: Twitter

Футболисты сборной Англии получили 12500 оскорбительных сообщений в различных социальных сетях во время Евро-2020, сообщает аналитическая компания Crisp.

По информации ресурса, сообщения содержали оскорбительные комментарии о расовой и этнической принадлежности игроков, религии, сексуальной ориентации, а также угрозы в адрес футболистов и членов их семей.

Известно также, что эти сообщения присылались с 10 тысяч аккаунтов.

Напомним, сборная Англии в финале Евро-2020 уступила Италии (1:1, пен. 2:3).