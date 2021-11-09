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Футболисты «Шахтера» получили 5 выходных

Игроки проведут следующую тренировку 13-го ноября
Футбол Украинская Премьер-лига
07:54
Футболисты «Шахтера» получили 5 выходных
Фото: пресс-служба Шахтера

Футболисты «Шахтера» получили 5 выходных после последнего матча в УПЛ против «Колоса» (3:1). Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Игроки «Шахтера» вернутся к тренировкам 13-го ноября.

В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» сравнялся по очкам с «Динамо», но опережает киевлян по дополнительным показателям.

В сборные вызваны 7 игроков «Шахтера»: 6 – в сборную Украины, и Манор Соломон – в сборную Израиля.

Петр Приходько
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