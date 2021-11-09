Официально. «Шахтер» попрощался с Дентиньо
Футболисты «Шахтера» получили 5 выходных
Игроки проведут следующую тренировку 13-го ноября
Фото: пресс-служба Шахтера
Футболисты «Шахтера» получили 5 выходных после последнего матча в УПЛ против «Колоса» (3:1). Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Игроки «Шахтера» вернутся к тренировкам 13-го ноября.
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» сравнялся по очкам с «Динамо», но опережает киевлян по дополнительным показателям.
В сборные вызваны 7 игроков «Шахтера»: 6 – в сборную Украины, и Манор Соломон – в сборную Израиля.
Комментарии 0