Гендиректор «Черноморца» – о выезде игроков «Динамо» и «Шахтера» за границу: «Что за выборочная система? Кто-то имеет право уехать, а кто-то – нет»
Футболисты «Шахтера» прибывают в Турцию для участия в благотворительных матчах
«Горняки» будут базироваться в Стамбуле
07 апреля 14:30
Футболисты «Шахтера» прибыли в Турцию / Фото: shakhtar.comФутболисты донецкого «Шахтера» собираются в Турции, где вскоре начнут готовиться к серии благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace. В ближайшее время «горняки» будут базироваться в Стамбуле. Сюда уже прибыла часть украинских футболистов, вскоре присоединятся и остальные игроки.
Сегодня, 7 апреля, ожидается приезд тренерского штаба «оранжево-черных». Как только наставники соберут команду и оценят состояние каждого игрока, будет запущен тренировочный процесс.
Первые матчи в рамках Shakhtar Global Tour for Peace «горняки» проведут 13 и 19 апреля.
Ранее сообщали, что снаряд рашистов попал на тренировочную базу «Шахтера».