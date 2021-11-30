Футбольная мистика. Азар получил мышечную травму пока лечился от проблем с желудком
Вингер «Реала» Эден Азар вновь получил повреждение, сообщает портал Goal.
Бельгиец пропустил несколько предыдущих матчей команды, так как страдал от гастроэнтерита.
Но как выявил медицинский штаб клуба, помимо проблем с желудком у полузащитника также имеется мышечное повреждение.
Игрок растянул камбаловидную мышцу, из-за чего пропустит грядущий матч «сливочных» с «Атлетиком Бильбао», который состоится первого декабря.
В текущем сезоне 30-летний бельгиец провел на поле лишь 415 минут, за которые успел отдать одну голевую передачу.
Травмы не настолько сильно беспокоили хавбека, как в минувшем сезоне, но тренер «бланкос» Карло Анчелотти все равно предпочитает ему Винисиуса, Родриго и Асенсио на флангах атаки.
Напомним, украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин назвал своего обладателя «Золотого мяча».
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