Футбольная мистика. Азар получил мышечную травму пока лечился от проблем с желудком

Бельгиец пропустит очередной матч

Эден Азар / фото - Real Madrid CF

Вингер «Реала» Эден Азар вновь получил повреждение, сообщает портал Goal.

Бельгиец пропустил несколько предыдущих матчей команды, так как страдал от гастроэнтерита.

Но как выявил медицинский штаб клуба, помимо проблем с желудком у полузащитника также имеется мышечное повреждение.

Игрок растянул камбаловидную мышцу, из-за чего пропустит грядущий матч «сливочных» с «Атлетиком Бильбао», который состоится первого декабря.

В текущем сезоне 30-летний бельгиец провел на поле лишь 415 минут, за которые успел отдать одну голевую передачу.

Травмы не настолько сильно беспокоили хавбека, как в минувшем сезоне, но тренер «бланкос» Карло Анчелотти все равно предпочитает ему Винисиуса, Родриго и Асенсио на флангах атаки.

Напомним, украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин назвал своего обладателя «Золотого мяча».