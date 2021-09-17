Стало известно, сколько получит «Шериф» за победу над «Шахтером» в ЛЧ
Футбольный агент: «Спортивный комплекс «Шерифа» входит в двадцатку лучших спортивных центров Европы»
Итальянец считает, что чемпиона Молдовы недооценивают
Фото: ФК Шериф
Футбольный агент Маурицио Прециози рассказал Tuttomercatoweb о последних успехах молдавского «Шерифа» и не считает его неожиданным.
«Это команда, которая поражает всех. Это действительно сильная команда. Уже с квалификации против «Црвены Звезды» они доказали это, а сейчас случился их триумф против «Шахтера». Выход в групповой раунд Лиги чемпионов – это уже что-то историческое, ведь такого никогда не было за 22 года их истории. Теперь – первая победа, и это огромная радость для клуба, для болельщиков».
Каковы условия клуба?
«Спортивный комплекс «Шерифа» впечатляет. Он входит в двадцатку лучших спортивных центров Европы. Это что-то грандиозное, очень авангардное».
Какая цель стоит перед «Шерифом» в Лиге чемпионов?
«Это очень недооцененная команда. В ней 5-6 футболистов высокого уровня, включая Кастаньеду. Дуэт защитников, например, пропустил только два гола. Если бы я был представителем итальянской команды среднего уровня, то взял бы их вместе не задумываясь. Вспомните пару Альбиоль – Кулибали. Арболеда может дойти до такого уровня. Также стоит выделять Кристиано, бразильского левого защитника».
Также стал известен гонорар «Шерифа» за победу над «Шахтером».
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