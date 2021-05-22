Футбольный менеджер: «Представители АЕКа распрашивали о Реброве. Сказал им, что это топ-специалист»

Сергей Ребров / Фото: ФК Ференцварош

Известный футбольный менеджер Александр Панков, который сейчас находится в Греции, рассказал о том, как в Афинах расценивают шансы наставника «Ференцвароша» Сергея Реброва возглавить местный АЕК.



АЕК – большой клуб, с большой аудиторией болельщиков. Они сделали правильные выводы из прошлых сезонов и переключили ориентир на тренера, который за последние годы две команды сделал чемпионами – киевское «Динамо» дважды и венгерский «Ференцварош» трижды. Но для того, чтобы он действительно стал главным тренером этой команды, должны совпасть многие факторы.

Большой плюс, что у Реброва есть испанские помощники, сам тренер свободно владеет английским. В АЕКе играет три украинца и как минимум на первых порах ему большую помощь может оказать Дмитрий Чигринский, который уже пять лет выступает за АЕКе. Он досконально знает греческий футбол, внутреннюю кухню, многое может рассказать новому тренеру.

Если такой тренер, как Ребров, возглавит АЕК, конечно, команда будет бороться за чемпионство. Но в Греции конкуренция выше, чем в Венгрии. Конкуренты тоже сильны – «Олимпиакос», ПАОК, «Панатинаикос», «Арис».

Я был не так давно на игре АЕК – «Арис». Представители афинского клуба интересовались моим мнением о Сергее Реброве. Дал им лучшую характеристику нашего тренера. Это топ-специалист, который результатами доказал свой уровень, выигрывая чемпионские титулы.