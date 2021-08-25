«Галактическая» сумма. «Реал» сделал ПСЖ официальное предложение по Мбаппе

Мадридцы не хотят ждать следующего лета

Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Мадридский «Реал» сделал ПСЖ официальное предложение по трансферу французского форварда Килиана Мбаппе, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

«Сливочные» предложили парижанам 160 миллионов за игрока еще в воскресенье. Теперь французский гранд рассматривает, принимать ли им это предложение.

Ранее сообщалось, что боссы ПСЖ, которые ранее заявляли о том ни при каких условиях не отпустят игрока, теперь готовы пойти на переговоры.

Если этим летом Мбаппе не сменит клубную прописку, то по окончанию следующего сезона он покинет клуб свободным агентом.

Напомним, ПСЖ нашел неожиданную замену для Килиана.