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Галлиани: «Балотелли должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч»

Экс-директор «Милана» рассказал о провале форварда
Футбол Серия А (Италия)
18:10
Галлиани: «Балотелли должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч»
Фото: AFP

Бывший директор «Милана» Адриано Галлиани рассказал CalcioMercato о несложившейся карьере форварда Марио Балотелли.

«Я всегда любил его. Мне очень жаль, потому что он должен был добиться намного, намного большего.

Он должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч» в течение карьеры. У него дерьмо в голове. Он сделал слишком мало, если учитывать его технические качества».

Отметим, что Балотелли играл за «Монцу», где Галлиани сейчас является директором команды.

На данный момент форвард играет в Турции.

Андрей Усмонов
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Марио Балотелли

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