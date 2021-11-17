Манчини заявил о готовности принять опального Балотелли в сборную. Игрок с тренером когда-то дрались
Галлиани: «Балотелли должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч»
Экс-директор «Милана» рассказал о провале форварда
18:10
Фото: AFP
Бывший директор «Милана» Адриано Галлиани рассказал CalcioMercato о несложившейся карьере форварда Марио Балотелли.
«Я всегда любил его. Мне очень жаль, потому что он должен был добиться намного, намного большего.
Он должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч» в течение карьеры. У него дерьмо в голове. Он сделал слишком мало, если учитывать его технические качества».
Отметим, что Балотелли играл за «Монцу», где Галлиани сейчас является директором команды.
На данный момент форвард играет в Турции.
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