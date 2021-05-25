Гальтье объявил об уходе из «Лилля»

Кристоф вскоре может возглавить топ-клуб





Кристоф Гальтье / Фото: Sport.fr

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье в интервью L’Equipe объявил об уходе из клуба.



«Я принял решение. Сегодня утром после продолжительной беседы я сказал президенту, что собираюсь покинуть «Лилль». Я не знаю нужных слов и какие слова подобрать. Я сейчас уверен, что мое время здесь истекло. Этого четырехлетнего цикла уже достаточно. Чувствую, что пришел момент покинуть этот прекрасный клуб».

Отметим, что 54-летний Гальтье тренировал «Лилль» с 2017 года и с тех пор спас команду от вылета, а в сезоне 2020/2021 гг. привел клуб к чемпионству.

Напомним, Гальтье считается одним из главных претендентов на должность главного тренера «Наполи».