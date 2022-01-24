Гамбия присоединилась к Тунису и Буркина-Фасо в 1/4 Кубка Африки
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций Гвинея встречалась с Гамбией.
Победу номинальным гостям принес Барроу, отличившись на 71-й минуте.
Также обе команды доигрывали встречу в меньшинстве. У Гвинеи удалился Конте, а у Гамбии – вышедший на замену Нджи.
Габия встретится в 1/4 с победителем пары Камерун – Коморы, которые проведу свой матч сегодня, 24-го января.
А вчера определилась первая пара четвертьфиналистов.
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Гвинея – Гамбия 0:1
Голы: Барроу, 71.
Гвинея: Кейта, Камара, Конте, Соу, Конате (Гилавоги, 83), Сиссе, Диавара, Мориба, Канте, Камара (Силла, 76), Байо (Каба, 83).
Гамбия: Гэй, Колли, Гомес, Джагни, Барроу (Сисей, 72), Маррех, Бобб (Мбай, 90), Джаллоу (Колли, 63), Дарбо (Нджи, 72), Нгум, Барроу.
Предупреждения: Бобб (27), Нджи (74), Конте (81).
Удаления: Нджи (87), Конте (90).
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