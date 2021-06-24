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Гамула: «Уверен в победе Украины над Швецией»

Многие считают Швецию удачным жребием
Футбол Евро-2020
19:05
Гамула: «Уверен в победе Украины над Швецией»
Игорь Гамула / фото - Sport24

Именитый тренер Игорь Гамула рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 Евро-2020 между Швецией и Украиной:

«Слежу за сборной Украины, часто там бываю. Шведы очень хорошо играют, особенно в быстрых атаках. Уверен в победе украинцев в этом матче.

Германия не слишком хорошо сыграла в последнем матче. Они разнесли португальцев, потом едва унесли ноги от венгров. Но у Германии опытный тренер. Англичане играют на результат. Матч в Лондоне станет хорошим, будет интересная битва, но я поставлю на немцев».

Именно благодаря шведам Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евро-2020.  

Но Швеция – далеко не самый простой соперник, хоть они и худшая команда чемпионата Европы по одному из ключевых показателей

Если национальная команда справится с Швецией, то впереди подопечных Андрея Шевченко ждет куда более сильный соперник


Источник: Sport24 Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Швеция – Украина Игорь Гамула

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