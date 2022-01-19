«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше
В 1/8 финала Кубка Германии «Ганновер» дома разгромил менхенгладбахскую «Боруссию».
Представитель Второй Бундеслиги сразу же ошарашил команду из элиты. Уже на четвертой минуте Байер открыл счет. А в середине первого тайма Керк с пенальти удвоил преимущество.
После перерыва форвард хозяев довел счет до разгромного. «Жеребцам» же не удалось даже оформить гол престижа.
«Ганновер» вышел в четвертьфинал и узнает своего следующего соперника после жеребьевки.
Кубок Германии, 1/8 финала
«Ганновер» – «Боруссия» Менхенгладбах 3:0
Голы: Байер, 4, 51, Керк, 36 (пен.)
«Ганновер»: Цилер, Дем, Франке, Бернер, Хульт (Окс, 78), Кайзер, Керк (Эрнст, 64), Ондуа, Майна (Штольце, 64), Вайдандт (Тойхерт, 72), Байер (Эннали, 72).
«Боруссия»: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 67), Гинтер, Эльведи, Фридрих, Скалли (Нетц, 67), Штиндль, Нойхаус, Коне, Плеа (Эмболо, 46), Тюрам (Закария, 46).Предупреждения: Фридрих, Эмболо
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