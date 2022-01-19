«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше

Представитель элитного дивизиона был разгромлен в 1/8 финала Кубка Германии

Фото - Боруссия Менхенгладбах

В 1/8 финала Кубка Германии «Ганновер» дома разгромил менхенгладбахскую «Боруссию».

Представитель Второй Бундеслиги сразу же ошарашил команду из элиты. Уже на четвертой минуте Байер открыл счет. А в середине первого тайма Керк с пенальти удвоил преимущество.

После перерыва форвард хозяев довел счет до разгромного. «Жеребцам» же не удалось даже оформить гол престижа.

«Ганновер» вышел в четвертьфинал и узнает своего следующего соперника после жеребьевки.

Кубок Германии, 1/8 финала

«Ганновер» – «Боруссия» Менхенгладбах 3:0

Голы: Байер, 4, 51, Керк, 36 (пен.)

«Ганновер»: Цилер, Дем, Франке, Бернер, Хульт (Окс, 78), Кайзер, Керк (Эрнст, 64), Ондуа, Майна (Штольце, 64), Вайдандт (Тойхерт, 72), Байер (Эннали, 72).

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 67), Гинтер, Эльведи, Фридрих, Скалли (Нетц, 67), Штиндль, Нойхаус, Коне, Плеа (Эмболо, 46), Тюрам (Закария, 46).

Фридрих, Эмболо