Защитник «Ворсклы»: «В «Шахтере» нам сказали «нет». Потом оказались с Кане в Полтаве»
Ганский защитник «Ворсклы» может принять украинское гражданство и выступать за сборную
Игрок не прочь играть за «сине-желтых»
Наджиб Якубу / фото - ФК Ворскла
Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал, что может предпочесть сборную Украины родной Гане.
Это правда, что вы хотите играть за сборную Украину?
«Да. Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его».
Почему не за Гану?
«Потому что меня не зовут в Гану. Если позовут, конечно, соглашусь!»
А если станет выбор между Украиной и Ганой?
«Взвешу все «за» и «против». Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину».
Игрок выступал за молодежный состав Ганы, но никогда не вызывался в главную сборную.
Ранее защитник рассказал, как оказался в «Ворскле».
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