Ганский защитник «Ворсклы» может принять украинское гражданство и выступать за сборную

Игрок не прочь играть за «сине-желтых»

Наджиб Якубу / фото - ФК Ворскла

Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал, что может предпочесть сборную Украины родной Гане.

Это правда, что вы хотите играть за сборную Украину?

«Да. Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его».

Почему не за Гану?

«Потому что меня не зовут в Гану. Если позовут, конечно, соглашусь!»

А если станет выбор между Украиной и Ганой?

«Взвешу все «за» и «против». Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину».

Игрок выступал за молодежный состав Ганы, но никогда не вызывался в главную сборную.

Ранее защитник рассказал, как оказался в «Ворскле».