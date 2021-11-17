Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Гармаш: «Команда страдает от неправильных решений арбитров, а им за это ничего…»

Полузащитник «Динамо» вспомнил свое самое памятное удаление
Футбол Украинская Премьер-лига
18:28
Гармаш: «Команда страдает от неправильных решений арбитров, а им за это ничего…»
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш в интервью BurBuzz вспомнил свое самое памятное удаление.

Какая твоя самая памятная красная карточка в карьере?

«Это красная карточка от арбитра Вакса на «Донбасс Арене» в матче с «Шахтером» в 2012 году».

Ты понял, за что была эта красная карточка?

«Так было нужно в этом матче, чтобы меня удалили. Арбитр сказал, что я вышел на поле после оказания мне медицинской помощи без разрешения, хотя на самом деле я не выходил с поля. Это было несправедливо. В итоге этого арбитра дисквалифицировали на десять матчей. Но команде от этого было не легче».

Было ли у тебя желание тогда треснуть арбитра в лоб?

«Конечно было, но тогда бы меня дисквалифицировали надолго. Судей за ошибки нужно отправлять судить в Первую или Вторую лиги. Должно быть наказание для них. Команда страдает от их неправильных решений, а им за это ничего. Уже два года хотят ввести практику интервью судей после матчей, но пока не удается это осуществить почему-то».

Ранее Гармаш рассказал, почему не остался в Турции.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Денис Гармаш

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Луческу инициировал разрешение арендованных игроков «Черноморца» сыграть с «Динамо»
Луческу инициировал разрешение арендованных игроков «Черноморца» сыграть с «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:51
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
Футбол Украинская Премьер-лига
01:10
«Черноморец» терпит кадровые трудности перед «Динамо», несмотря на разрешение арендованным играть
«Черноморец» терпит кадровые трудности перед «Динамо», несмотря на разрешение арендованным играть
Футбол Украинская Премьер-лига
16 ноября 16:45
Стало известно, сколько арендованных у «Динамо» игроков сможет сыграть за «Черноморец» против киевлян
Стало известно, сколько арендованных у «Динамо» игроков сможет сыграть за «Черноморец» против киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
15 ноября 16:44
Вербич получил очередную травму. Его Словения финишировала четвертой в отборе на ЧМ
Вербич получил очередную травму. Его Словения финишировала четвертой в отборе на ЧМ
Футбол Чемпионат мира по футболу
14 ноября 19:00
Мороз рассказал, разрешено ли будет выпускать арендованных у «Динамо» игроков в матче с киевлянами
Мороз рассказал, разрешено ли будет выпускать арендованных у «Динамо» игроков в матче с киевлянами
Футбол Украинская Премьер-лига
14 ноября 11:50

Новости: Футбол

Луческу инициировал разрешение арендованных игроков «Черноморца» сыграть с «Динамо»
Луческу инициировал разрешение арендованных игроков «Черноморца» сыграть с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
19:51
Чемпионат Нидерландов решили не прерывать. Игры вновь будут проходить без болельщиков
Чемпионат Нидерландов решили не прерывать. Игры вновь будут проходить без болельщиков
В Европе
19:31
Довбик: «Мы прошли лишь полпути»
Довбик: «Мы прошли лишь полпути»
Сборная Украины
19:09
Алвес: «Барселона» не хотела продлевать меня, пока не поняла, что у нее никого нет на замену»
Алвес: «Барселона» не хотела продлевать меня, пока не поняла, что у нее никого нет на замену»
Примерa (Испания)
18:48
Гармаш: «Команда страдает от неправильных решений арбитров, а им за это ничего…»
Гармаш: «Команда страдает от неправильных решений арбитров, а им за это ничего…»
Украинская Премьер-лига
18:28
Галлиани: «Балотелли должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч»
Галлиани: «Балотелли должен был стать одним из кандидатов на «Золотой мяч»
Серия А (Италия)
18:10
«Барселона» представила Дани Алвеса
«Барселона» представила Дани Алвеса
Примерa (Испания)
17:56
Ярмоленко: «Наша цель – попасть на чемпионат мира»
Ярмоленко: «Наша цель – попасть на чемпионат мира»
Сборная Украины
17:28
Тотовицкий и еще три игрока «Десны» могут покинуть команду до конца года
Тотовицкий и еще три игрока «Десны» могут покинуть команду до конца года
Украинская Премьер-лига
17:10
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
64
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
3
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Легендарный супертяжеловес высказался о возможном бое Усика и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 12:36
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Мариуполь». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» – «Ред Булл Зальцбург». Видео трансляция
20:30
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Краматорск» – «Белый Барс». Видео трансляция
18 ноября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
18 ноября 20:00
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» – «Донбасс». Видео трансляция
19 ноября 18:30
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» – «Мариуполь». Видео трансляция
19 ноября 19:00
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Динамо». Онлайн трансляция
19 ноября 19:30
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
WEB
Деметриус Андраде vs Джейсон Куигли. Онлайн трансляция
20 ноября 06:02
Артем Далакян vs Луис Консепсьон. Онлайн трансляция
WEB
Артем Далакян vs Луис Консепсьон. Онлайн трансляция
20 ноября 21:00
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
WEB
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
21 ноября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00