Гармаш: «Команда страдает от неправильных решений арбитров, а им за это ничего…»

Полузащитник «Динамо» вспомнил свое самое памятное удаление

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш в интервью BurBuzz вспомнил свое самое памятное удаление.

Какая твоя самая памятная красная карточка в карьере?

«Это красная карточка от арбитра Вакса на «Донбасс Арене» в матче с «Шахтером» в 2012 году».

Ты понял, за что была эта красная карточка?

«Так было нужно в этом матче, чтобы меня удалили. Арбитр сказал, что я вышел на поле после оказания мне медицинской помощи без разрешения, хотя на самом деле я не выходил с поля. Это было несправедливо. В итоге этого арбитра дисквалифицировали на десять матчей. Но команде от этого было не легче».

Было ли у тебя желание тогда треснуть арбитра в лоб?

«Конечно было, но тогда бы меня дисквалифицировали надолго. Судей за ошибки нужно отправлять судить в Первую или Вторую лиги. Должно быть наказание для них. Команда страдает от их неправильных решений, а им за это ничего. Уже два года хотят ввести практику интервью судей после матчей, но пока не удается это осуществить почему-то».

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