Гармаш назвал игрока сборной, с которым бы не стал соревноваться в юморе

Денис Гармаш / Фото - УАФ

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш рассказал в эфире YouTube-канала «BuzBuzz» о возвращении в сборную Украины и о том, кого больше всего был рад видеть.

Я соскучился по Ярмоленко. Рад буду увидеться с ним, чтобы вместе пошутить. Будет весело, так как у него тоже хорошее чувство юмора.

Говорят, что уже в сборной главный шутник Зинченко. Не буду с ним соревноваться. Да, юмор важен в коллективе, но это после обычных тренировок можно разрядить атмосферу.

Сейчас у нас очень важный матч с Боснией и нужно наоборот сосредоточиться. Нужна только победа. Шутки в сторону, как говорится.