Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Болгария по версии InStat
Гармаш назвал игрока сборной, с которым бы не стал соревноваться в юморе
Хавбек раскрыл свои эмоции в связи с возвращением в национальную команду
14:55
Денис Гармаш / Фото - УАФ
Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш рассказал в эфире YouTube-канала «BuzBuzz» о возвращении в сборную Украины и о том, кого больше всего был рад видеть.
Как и у каждого футболиста, эмоции от вызова положительные. Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на чемпионат мира. Честно говоря, я ждал этого вызова.
Я соскучился по Ярмоленко. Рад буду увидеться с ним, чтобы вместе пошутить. Будет весело, так как у него тоже хорошее чувство юмора.
Говорят, что уже в сборной главный шутник Зинченко. Не буду с ним соревноваться. Да, юмор важен в коллективе, но это после обычных тренировок можно разрядить атмосферу.
Сейчас у нас очень важный матч с Боснией и нужно наоборот сосредоточиться. Нужна только победа. Шутки в сторону, как говорится.
Ранее Гармаш рассказал, на какой позиции ему удобнее играть.