Гармаш – о 6 ничьих в отборе: «Нам не везет – заслуживали лучших результатов»

Опытный хавбек призван спасти турнирное положение в решающем матче с Боснией

Денис Гармаш / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш прокомментировал для пресс-службы УАФ результаты команды в отборе на чемпионат мира-2022. Также универсал оценил шансы «сине-желтых» пробиться на финальный турнир в Катаре.

Шесть ничьих в отборе? По-моему, в большей степени нам не везет. Вот даже домашняя игра с Казахстаном: у них один момент – и сыграли 1:1. Или с финнами — контролировали игру, и тут – бах, пенальти: Миколенко не увидел выскочившего из-за спины игрока. Для меня все это стечение обстоятельств. Мы заслуживали лучших результатов. Соглашусь, поединок со сборной Боснии и Герцеговины становится матчем жизни. Матч очень важен, поэтому настройка будет максимальной. Мы отдадим все силы и, я надеюсь и верю, победим! Для того чтобы сыграть на чемпионате мира, важно сделать этот шаг, чтобы потом осуществить еще два. Уверен, нам по силам сыграть на форуме спустя 16 лет! Каждый футболист мечтает сыграть на мундиале, и я не исключение. Конечно, я мечтаю сыграть на чемпионате мира.

Сборная перед решающей встречей с Боснией и Герцеговиной сыграет в товарищеском матче в Одессе. Соперником «сине-желтых» сегодня, 11 ноября, выступит команда Болгарии.

За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.