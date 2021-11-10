Гармаш – о вызове в сборную: «Петраков спросил, смогу ли я помочь»

Денис Гармаш / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш прокомментировал для пресс-службы УАФ свой первый за четыре года вызов в национальную команду.

Мы общаемся с Александром Васильевичем долгое время и постоянно были на связи даже до этого момента. Я его поддерживал, когда следил за матчами чемпионата мира 2019 (U-20), на котором он победил, и потом, когда он принял национальную команду.

А на этот раз он набрал меня и спросил: «Ден, как твое общее состояние, как чувствуешь себя, сможешь ли нам помочь?». На что я ответил, что чувствую себя нормально, все хорошо, и я готов помочь сборной.

В 2006 году Петраков пригласил из Луганского училища физкультуры в РУУФК? С тех пор и по сей день – неразрывная связь. Бывает, звоню ему, спрашиваю о том или ином. Иногда может показаться неудачный период в карьере, и я знаю, что всегда могу набрать его и услышать важный для меня совет, мнение, слова поддержки.

Александр Васильевич доверяет мне, и его приглашение в сборную для меня одновременно и вызов, и ответственность. Конечно, стопроцентный результат в спорте никто не гарантирует заранее. Но я могу точно сказать, что независимо от того, буду играть или нет, буду отдавать все свои силы в течение этих 10 дней, на которые меня вызвали в главную команду страны.

Все четыре года с последнего вызова я наблюдал за матчами сборной, анализируя, смог бы помочь команде. Было время, когда я находился не в тех игровых кондициях, тогда я сам себе откровенно говорил: «Сейчас я не помощник». А когда начинал набирать форму, функционально чувствовать себя нормально, тогда появлялось мнение: «О, сейчас бы я сборной помог». И вот сейчас я получил вызов — и очень счастлив и полон сил быть полезным.