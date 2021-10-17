Автор гола в ворота «Динамо»: «Трудно, когда забиваешь и сразу пропускаешь»
Гармаш – о замене Супряги в первом тайме: «Тренер сказал – я вышел»
Автор дубля в ворота «Львова» прокомментировал разгромную победу
17 октября 19:49
Денис Гармаш / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш поделился эмоциями в связи со своим дублем в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1).
До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед. Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.
После сборных всегда тяжело играть – половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю.
Твои забитые мячи - это признак особого класса?
В принципе, оказался в нужном месте – и удалось забить. Нельзя сказать, что это какое-то особое ощущение нападающего – так удачно сложилось.
Первый твой мяч вышел трудовым...
Да, все ребята молодцы, поздравляю всю команду.
Ты вышел на поле еще в первом тайме. Что ты должен был изменить?
Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел.
Полузащитник «Львова» Фране Чирьяк также прокомментировал свой гол с пенальти в данной игре.
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