Гармаш – о замене Супряги в первом тайме: «Тренер сказал – я вышел»

Автор дубля в ворота «Львова» прокомментировал разгромную победу

Денис Гармаш / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш поделился эмоциями в связи со своим дублем в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1).

До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед. Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы. После сборных всегда тяжело играть – половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю.

Твои забитые мячи - это признак особого класса?

В принципе, оказался в нужном месте – и удалось забить. Нельзя сказать, что это какое-то особое ощущение нападающего – так удачно сложилось.

Первый твой мяч вышел трудовым...

Да, все ребята молодцы, поздравляю всю команду.

Ты вышел на поле еще в первом тайме. Что ты должен был изменить?

Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел.

Полузащитник «Львова» Фране Чирьяк также прокомментировал свой гол с пенальти в данной игре.