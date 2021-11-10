Сборная Украины подходит к ключевому матчу против Боснии без потерь
Гармаш перед матчем с Болгарией вспомнил свой дебют против того же соперника
Тогда оппонент не создал особых проблем «сине-желтым»
19:11
Денис Гармаш / Фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш перед товарищеским матчем против Болгарии вспомнил свой дебют за «сине-желтых» в игре с тем же соперником. Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.
Да, конечно, этого не забыть! Это дебют! Играли на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, победили. Помню, ощутимо волновался, очень хотел показать себя с лучшей стороны, не тушеваться: меньше потерь, главное не переживать.Гармаш также рассказал, на какой позиции ему удобнее играть.
Хотя, конечно, я волновался, хорошо, что выиграли – 3:0! А теперь прочитал в СМИ, которые сразу подметили этот факт – дебют с болгарами и возвращение с болгарами. Что сказать – наверное, такое совпадение.
Перед каждым матчем момент волнения, как и перед выходом на поле. Все мы люди и переживаем результат. Посмотрим, будет ли волнение на этот раз, не буду загадывать заранее.
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