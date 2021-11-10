Гармаш перед матчем с Болгарией вспомнил свой дебют против того же соперника

Денис Гармаш / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш перед товарищеским матчем против Болгарии вспомнил свой дебют за «сине-желтых» в игре с тем же соперником. Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.

Хотя, конечно, я волновался, хорошо, что выиграли – 3:0! А теперь прочитал в СМИ, которые сразу подметили этот факт – дебют с болгарами и возвращение с болгарами. Что сказать – наверное, такое совпадение.

Перед каждым матчем момент волнения, как и перед выходом на поле. Все мы люди и переживаем результат. Посмотрим, будет ли волнение на этот раз, не буду загадывать заранее.