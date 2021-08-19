Гармаш провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Ранее это удавалось лишь девятерым игрокам «Динамо»

Денис Гармаш / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» сыграло вничью в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (1:1). Несмотря на отрицательный результат, для хавбека «бело-синих» Дениса Гармаша в данной встрече присутствует и положительный момент.

Для футболиста она стала юбилейной. 31-летний полузащитник провел уже 200 поединков в чемпионатах Украины. Все – в составе родного клуба.

Лишь восемь игроков «Динамо» отыграли больше матчей. Лидирует Александр Шовковский (426), перед Гармашем расположился Максим Шацких (215).

Ранее сообщалось, что «Десна» подпишет известного экс-защитника киевлян на этой неделе.