Гармаш рассказал, на какой позиции ему удобнее играть

Хавбека переквалифицировали в форварда

Денис Гармаш / Фото: ФК Динамо

Хавбек сборной Украины Денис Гармаш рассказал, на какой позиции ему удобнее играть. Слова игрока приводит пресс-служба УАФ.

— В сборной тебя раньше использовали в центре полузащиты, а сейчас в «Динамо» при Мирче Луческу ты выходишь играть на атаку. На какой позиции ты все же удобнее себя чувствуешь? Остаешься универсалом или уже перестроился на игру нападающим?

— Наверное, остаюсь универсалом. Конечно, когда меня ставят на позицию нападающего, я стараюсь максимально показать то, что умею. Но не секрет, что я привык действовать из глубины. Однако все зависит от решения тренера: куда поставят, там и готовы сыграть. Главное – принести пользу команде. Скажут играть в нападении – буду играть там.



Завтра сборная Украины сыграет контрольный матч против Болгарии.

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