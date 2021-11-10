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Гармаш рассказал о самых запоминающихся моментах за 30 матчей в сборной

Хавбек также назвал игрока, противостояние с которым стало знаковым для него
Футбол Сборная Украины
20:20
Гармаш рассказал о самых запоминающихся моментах за 30 матчей в сборной
Денис Гармаш / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш рассказал о самых запоминающихся моментах за 30 матчей в сине-желтой футболке. Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.

Конечно, самые памятные игры, в которых забиваешь мячи. Та же игра с Черногорией, также памятный для меня матч с Англией на «Уэмбли», когда Евгений Коноплянка забил супергол.

Для меня та игра была знаковой еще и потому, что я действовал против Стивена Джеррарда, которого всегда уважал как игрока. Мы классно играли тогда с англичанами, жаль, что не выиграли. Для меня это была реализация мечты. Джеррард играл за «Ливерпуль», за который я болел с детства, и никак не мог выиграть чемпионство Англии.

Так и не выиграл, кстати. До сих пор помню, когда Стиви Джи поскользнулся, Демба Ба забил, и «Ливерпуль» не стал чемпионом. Обидно было за него.

Воспоминания об одесской публике? Сборную горячо поддерживают в каждом городе и в Киеве, и во Львове, и в Одессе. Где бы ты ни был, всегда чувствуешь, как сильно наши фаны желают победы. Это круто! И мы будем играть для наших болельщиков! Надеемся, что придет полный стадион. Для национальной команды важен каждый матч, независимо от того, отборный он или товарищеский.

Гармаш может вновь сыграть за сборную в товарищеском матче 11 ноября в Одессе. Соперником «сине-желтых» выступит команда Болгарии.

За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.
Сергей Стаднюк
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Теги

Денис Гармаш сборная Болгарии (футбол) сборная Англии (футбол) Стивен Джеррард Евгений Коноплянка

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