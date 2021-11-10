Гармаш рассказал о самых запоминающихся моментах за 30 матчей в сборной
Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш рассказал о самых запоминающихся моментах за 30 матчей в сине-желтой футболке. Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.
Конечно, самые памятные игры, в которых забиваешь мячи. Та же игра с Черногорией, также памятный для меня матч с Англией на «Уэмбли», когда Евгений Коноплянка забил супергол.
Для меня та игра была знаковой еще и потому, что я действовал против Стивена Джеррарда, которого всегда уважал как игрока. Мы классно играли тогда с англичанами, жаль, что не выиграли. Для меня это была реализация мечты. Джеррард играл за «Ливерпуль», за который я болел с детства, и никак не мог выиграть чемпионство Англии.
Так и не выиграл, кстати. До сих пор помню, когда Стиви Джи поскользнулся, Демба Ба забил, и «Ливерпуль» не стал чемпионом. Обидно было за него.
Воспоминания об одесской публике? Сборную горячо поддерживают в каждом городе и в Киеве, и во Львове, и в Одессе. Где бы ты ни был, всегда чувствуешь, как сильно наши фаны желают победы. Это круто! И мы будем играть для наших болельщиков! Надеемся, что придет полный стадион. Для национальной команды важен каждый матч, независимо от того, отборный он или товарищеский.
Гармаш может вновь сыграть за сборную в товарищеском матче 11 ноября в Одессе. Соперником «сине-желтых» выступит команда Болгарии.За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.
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