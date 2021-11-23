Гармаш: «Видите, «Бавария» есть «Бавария»

Денис Гармаш / фото - ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче группового этапа ЛЧ:

Когда мы играли на выезде с «Баварией», у нас контратаки не получались. Сейчас контратак больше, и наши болельщики помогали. Мы шли вперед.

Я думаю, что «Бавария» играла уже более раскрепощенно. Они из группы вышли. Плюс погода в первом тайме такая была - снег, что непривычно для них. Поэтому, думаю, они чуть расслабились.

Забил. Повезло. Хорошо. Но что три очка не взяли – это плохо. Тренер перед выходом сказал цепляться за мяч и помогать при обороне. Честно, не чувствую себя форвардом. Тренер выпускает, поэтому, может, что-то видит во мне. Что я могу зацепиться, придержать, отдать. Я радуюсь тому, что играю на поле».