Гармаш вспомнил, как заказал Зеленского ведущим на день рождения

Хавбек был поклонником комедийного таланта нынешнего президента страны

Денис Гармаш / фото - FootBoom

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш вспомнил, как приглашал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского ведущим на день рождения своей жены.

Раньше тебя можно было увидеть на концертах "Квартала 95". Ваш юмор совпадает?

«Иногда можно посмеяться. Да, мы раньше ходили с женой. А сейчас что-то... Зеленский ушел, и как-то не то стало».

Не много футболистов могут себе позволить на день рождения жены пригласить ведущим вечера будущего президента Украины.

«Вспомнили... Ну, то так было. Захотели шутки послушать».

Дорого обошелся тогда президент Украины?

«Нормально».

Отработал до последней копейки все?

«Да. Та мы и недолго, до 12-ти тогда посидели, и все. Потому что у нас же режим был – до 12-ти можно только было. Даже сам президент удивился: «Ого! Первый раз меня только с 8-ми до 12-ми, и все. Я на целую ночь готов был». Но получилось так».

Юмор у него футбольный был?

«Про нас, про семью. Было и про футбол. Разное. Весело было».

Вы поддерживали как-то связь с Зеленским?

«Мы не общались. Мы больше с Юзиком, с Кошевым. А сейчас - нет, конечно».

Может, после окончания карьеры: Денис Гармаш - министр спорта?

«В депутаты? Не знаю. Посмотрим».

Ранее Гармаш получил вызов в сборную Украины и впервые за 4 года вышел на поле в футболке «сине-желтых».

Напомним, Гармаш назвал игрока национальной команды, с которым бы не стал соревноваться в юморе.