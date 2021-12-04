Вирт: «Игроки «Вереса» не были уверенны в своих силах в матче первого круга с «Динамо»
Гармаш вытеснил Кулача в запас в матче с «Вересом». Шкурин – вне заявки
Составы на игру 17-го тура УПЛ
Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев
В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Верес» примет «Динамо» в Луцке. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Главный тренер киевлян Мирча Луческу и наставник ровенцев Юрий Вирт определились с составами на игру. В очередной раз на позиции форварда «бело-синих» выйдет Денис Гармаш.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо».
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