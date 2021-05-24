«Лилль» стал чемпионом Франции впервые с 2011 года
Гарсия ушел из «Лиона». Клуб не попал в Лигу чемпионов
Последний матч команда проиграла
08:52
Фото: OL
Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия покинул команду.
Об этом тренер сообщил пресс-службе клуба после игры против «Ниццы» (2:3).
«Мы очень разочарованы сегодня. Просто кошмарный сценарий.
Это была моя последняя игра здесь. Я бы хотел оставить клуб в Лиге чемпионов. Приключение завершилось».
«Монако» также потерял очки и победа гарантировала «Лиону» ЛЧ, но «Ткачи» провалили свой матч.
Гарсия был на посту тренера «Лиона» два года.
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