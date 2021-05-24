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Гарсия ушел из «Лиона». Клуб не попал в Лигу чемпионов

Последний матч команда проиграла
Футбол Лига 1 (Франция)
08:52
Гарсия ушел из «Лиона». Клуб не попал в Лигу чемпионов
Фото: OL

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия покинул команду.

Об этом тренер сообщил пресс-службе клуба после игры против «Ниццы» (2:3).

«Мы очень разочарованы сегодня. Просто кошмарный сценарий.

Это была моя последняя игра здесь. Я бы хотел оставить клуб в Лиге чемпионов. Приключение завершилось».

«Монако» также потерял очки и победа гарантировала «Лиону» ЛЧ, но «Ткачи» провалили свой матч.

Гарсия был на посту тренера «Лиона» два года.

Андрей Усмонов
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Теги

Лион Руди Гарсия

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