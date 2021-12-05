Гасперини: «Аталанте» еще рано думать о скудетто»

Джан Пьеро Гасперини / фото - Getty Images

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своих подопечных над «Наполи» (3:2) в 16-м туре Серии А. Цитирует функционера Get Italian Football News.

«Интер» был на первом месте, как и «Наполи», и «Милан». А мы максимум были вторыми несколько туров в прошлом сезоне. Как команда может бороться за титул, если она никогда не была лидером? Мы ни от чего отказываемся, но факт есть факт. Мы отстаем на четыре очка от лидера, и это довольно много, если учесть какие соперники у нас впереди».