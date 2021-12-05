«Аталанта» опять забила четыре мяча в Серии А. Журналисты уже открыто спрашивают у Гасперини о чемпионстве
Гасперини: «Аталанте» еще рано думать о скудетто»
Главный тренер клуба из Бергамо – о последних результатах команды
09:57
Джан Пьеро Гасперини / фото - Getty Images
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своих подопечных над «Наполи» (3:2) в 16-м туре Серии А. Цитирует функционера Get Italian Football News.
«Скудетто? Давайте лучше подумаем о следующем матче в Лиги чемпионов. Впереди у нас решающий матч. В серии А у нас еще долгая дорога. Что касается скудетто, то я знаю, что люди говорят об этом, но в реальности мы никогда не были на первом месте. Никогда. Когда мы доберемся туда, тогда я скажу, что мы можем побороться за скудетто.
«Интер» был на первом месте, как и «Наполи», и «Милан». А мы максимум были вторыми несколько туров в прошлом сезоне. Как команда может бороться за титул, если она никогда не была лидером? Мы ни от чего отказываемся, но факт есть факт. Мы отстаем на четыре очка от лидера, и это довольно много, если учесть какие соперники у нас впереди».
Напомним, Малиновский также подвел итоги этого матча.
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