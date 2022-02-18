Гасперини: «Аталанте» потребовалось время, чтобы прийти в себя в матче с «Олимпиакосом»

Команда Малиновского лишь во втором тайме переломила ход встречи

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Football Italia

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини высказался о победе над «Олимпиакосом» (2:1) в первом стыковом матче Лиги Европы. Его цитирует Calcio Atalanta.

«Еврокубковые матчи всегда трудны, потому что вы играете с ведущими командами в соответствующих лигах и с игроками, которые могут доставить вам проблем в любой момент. Нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Забить помог угловой.

Сейчас у нас все нападающие травмированы, но мы постараемся наверстать упущенное, чтобы всегда быть конкурентоспособными. Лига чемпионов? Самый простой способ туда попасть – это чемпионат, потому что выиграть Лигу Европы очень сложно, даже если мы хотим этого.

На матче была теплая атмосфера. Думаю, мы могли сыграть лучше. Сегодня мы совершили большой камбек. Теперь у нас будет дополнительный день для восстановления.

Пессимизм? Мы не пессимистичны, мы на ведущих ролях в лиге, а также в Европе. Я могу только похвалить ребят, даже если они не всегда играют лучшим образом».

Обзор всех матчей игрового дня в Лиге Европы.