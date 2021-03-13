«Аталанта» обыграла «Специю» благодаря дублю Пашалича
Гасперини: «Будет тяжело отыграться у «Реала»
Ответная игра состоится 16 марта
Джан Пьеро Гасперини / Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением Football Italia о предстоящей ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
«Мы поедем туда в Мадрид не ради прогулки. Будет тяжело отыграться, но нам в любом случае было бы трудно, даже если бы не было 0:1 в первом матче. В той игре нам пришлось много терпеть, обороняться, из-за удаления мы не смогли сыграть 11 на 11.
Посмотрим. Надеемся пройти дальше».
Игра состоится 16 марта.
Первая игра завершилась победой «Реала» (1:0).
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