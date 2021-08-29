Гасперини: «Довольны игрой, несмотря на 0:0»

Фото: AFP

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил Football-Italia ничью команды с «Болоньей» (0:0) во 2-м туре Серии А.

У нас было огромное преимущество, особенно во втором тайме. Даже до перерыва у нас были моменты. Конечно, на нас повлияло качество поля, которое, как это ни странно, было не лучшим. Тем не менее мы создали много моментов, постоянно нагнетали, но не забили.

Те, кто смотрел матч, понимают, что в футболе не всегда выигрываешь, но команда сделала все для победы».