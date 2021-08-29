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Гасперини: «Довольны игрой, несмотря на 0:0»

«Аталанта» потеряла два очка
Футбол Серия А (Италия)
12:10
Гасперини: «Довольны игрой, несмотря на 0:0»
Фото: AFP

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил Football-Italia ничью команды с «Болоньей» (0:0) во 2-м туре Серии А.

«Несмотря на 0:0, мы довольны своей игрой. Мы не смогли забить и потеряли два важных очка, но принимаем эту ничью.

У нас было огромное преимущество, особенно во втором тайме. Даже до перерыва у нас были моменты. Конечно, на нас повлияло качество поля, которое, как это ни странно, было не лучшим. Тем не менее мы создали много моментов, постоянно нагнетали, но не забили.

Те, кто смотрел матч, понимают, что в футболе не всегда выигрываешь, но команда сделала все для победы».

Руслан Малиновский был заменен в середине второго тайма.

Андрей Усмонов
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Аталанта Джан Пьеро Гасперини Болонья

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