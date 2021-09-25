Гасперини: «Интер», «Милан» и «Наполи» – вот претенденты на скудетто в этом сезоне»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 14
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 ВПК-Агро - Олимпик -:- Перенесен
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Арсенал - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Бордо - Ренн -:- Запланирован
18:00 Клермон - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Ювентус - Сампдория -:- Запланирован
19:00 Лацио - Рома -:- Запланирован
21:45 Наполи - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Барселона - Леванте -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Металлист -:- Запланирован
15:30 Полесье - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 СК Днепр-1 - Заря -:- Запланирован
19:30 Десна - Металлист-1925 -:- Запланирован

Гасперини: «Интер», «Милан» и «Наполи» – вот претенденты на скудетто в этом сезоне»

Тренер не считает свою команду фаворитом
Футбол Серия А (Италия)
08:27
Гасперини: «Интер», «Милан» и «Наполи» – вот претенденты на скудетто в этом сезоне»
Фото: Atalanta

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не считает свою команду фаворитом в гонке за чемпионство. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

«Интер», «Милан» и «Наполи» - вот претенденты на скудетто в этом сезоне. Мы же сейчас занимаем место где-то между «Фиорентиной» и «Торино».

Я часто слышу, что «Интер» стал слабее после продажи Лукаку. Но это совсем не так. «Интер» не стал забивать меньше, зато у большего количества игроков появилась возможность забить.

Я не строю далеко идущих планов. Я строю планы только на ближайший матч. И мне кажется, что эта игра будет изобиловать моментами. Мы же постараемся использовать наши сильные стороны».

«Аталанта» сыграет против «Интера» 25 сентября.

Онлайн трансляция «Интер» – «Аталанта».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аталанта Джан Пьеро Гасперини

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Италии. «Интер» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Интер» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Футбол Серия А (Италия)
24 сентября 16:25
Гасперини: «Малиновский должен прямо сейчас прибавить с технической точки зрения»
Гасперини: «Малиновский должен прямо сейчас прибавить с технической точки зрения»
Футбол Украинские легионеры
22 сентября 14:24
Авторитетный портал высоко оценил игру Малиновского в матче с «Сассуоло»
Авторитетный портал высоко оценил игру Малиновского в матче с «Сассуоло»
Футбол Украинские легионеры
22 сентября 12:45
Гасперини указал на главные проблемы «Аталанты»
Гасперини указал на главные проблемы «Аталанты»
Футбол Серия А (Италия)
22 сентября 08:03
Ассист Малиновского принес «Аталанте» победу над «Сассуоло»
Ассист Малиновского принес «Аталанте» победу над «Сассуоло»
Футбол Серия А (Италия)
22 сентября 07:07
«И это двигатель команды?» Итальянская пресса разгромила Малиновского за матч с «Салернитаной»
«И это двигатель команды?» Итальянская пресса разгромила Малиновского за матч с «Салернитаной»
Футбол Украинские легионеры
19 сентября 11:01
11

Новости: Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» нужен форвард. У нас нет того, что есть у МЮ и «Челси»
Гвардиола: «Ман Сити» нужен форвард. У нас нет того, что есть у МЮ и «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
10:49
Коваленко пропустит очередной матч
Коваленко пропустит очередной матч
Серия А (Италия)
10:30
Тренер «Колоса»: «К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим»
Тренер «Колоса»: «К сожалению, отыгрываться мы не очень умеем, есть проблемы у нас с этим»
Украинская Премьер-лига
10:10
Артета: «Арсенал» постарается использовать атмосферу стадиона на матче с «Тоттенхэмом»
Артета: «Арсенал» постарается использовать атмосферу стадиона на матче с «Тоттенхэмом»
Премьер-Лига (Англия)
09:50
Ризнык: «У Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Петракова надо играть надежно»
Ризнык: «У Шевченко была тактика больше в пас, открывать зоны. У Петракова надо играть надежно»
Сборная Украины
09:28
Кьеллини намерен сыграть на ЧМ-2022
Кьеллини намерен сыграть на ЧМ-2022
Серия А (Италия)
09:10
Левандовски не забил впервые за 19 матчей
Левандовски не забил впервые за 19 матчей
Бундеслига (Германия)
08:49
Гасперини: «Интер», «Милан» и «Наполи» – вот претенденты на скудетто в этом сезоне»
Гасперини: «Интер», «Милан» и «Наполи» – вот претенденты на скудетто в этом сезоне»
Серия А (Италия)
08:27
Кухаревич дебютировал за «Левен» в матче с «Брюгге» Соболя
Кухаревич дебютировал за «Левен» в матче с «Брюгге» Соболя
Украинские легионеры
08:10
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
51
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 18:02
2
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости