Чемпионат Италии. «Интер» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Гасперини: «Интер», «Милан» и «Наполи» – вот претенденты на скудетто в этом сезоне»
Тренер не считает свою команду фаворитом
08:27
Фото: Atalanta
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не считает свою команду фаворитом в гонке за чемпионство. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.
«Интер», «Милан» и «Наполи» - вот претенденты на скудетто в этом сезоне. Мы же сейчас занимаем место где-то между «Фиорентиной» и «Торино».
Я часто слышу, что «Интер» стал слабее после продажи Лукаку. Но это совсем не так. «Интер» не стал забивать меньше, зато у большего количества игроков появилась возможность забить.
Я не строю далеко идущих планов. Я строю планы только на ближайший матч. И мне кажется, что эта игра будет изобиловать моментами. Мы же постараемся использовать наши сильные стороны».
«Аталанта» сыграет против «Интера» 25 сентября.
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