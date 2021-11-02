Гасперини – о 2:3 с МЮ: «У тех, кто смог сыграть, все получилось»
Гасперини: «Манчестер Юнайтед – команда мирового уровня»
Наставник «Аталанты» – о грядущем поединке в Лиге чемпионов
08:11
Джан Пьеро Гасперини / Фото - beinsports.comГлавный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от домашнего матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Цитирует Гасперини официальный сайт UEFA.
«Нам нужно будет грамотно читать игру. Порой они делают что-то странное, но когда начинают играть, у них все прекрасно получается. У них много игроков и вариантов. Они тоже ищут баланс, но это команда мирового уровня».
Матч «Аталанта» – «Манчестер Юнайтед» состоится 2 ноября. Начало – в 22:00.
Накануне главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч с «Аталантой».
Комментарии 0