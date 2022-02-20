Малиновский забил при 0:1 в пользу «Фиорентины», но арбитр не засчитал гол и лишил «Аталанту» ничьей
Гасперини назвал арбитра сумасшедшим и бойкотировал пресс-конференцию из-за отмены гола Малиновского
В эпизоде со взятием ворот украинцем был зафиксирован офсайд
19:32
Джан Пьеро Гасперини / Фото - Аталанта
В 26-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде минимально уступила «Фиорентине» (0:1). Полузащитник Руслан Малиновский забил ответный мяч, но гол был отменен.
Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини был удален с бровки. По информации DAZN, он выкрикнул арбитру: «Ты сумасшедший!».
Также известно, что специалист решил бойкотировать пресс-конференцию после игры. Итальянец считает гол украинца чистым.
Видео спорного эпизода и всех действий Малиновского
Напомним, «Аталанта» выиграла лишь один из восьми последних матчей Серии А.
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