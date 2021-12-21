Малиновский рассказал о проблемах «Дженоа» Шевченко
Гасперини – о матче с «Дженоа» Шевченко: «Нам нужно уйти на зимние праздники на хорошей ноте»
Наставник «Аталанты» надеется на положительный результат
08:31
Джан Пьеро Гасперини / Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего матча Серии А с «Дженоа»:
Нам нужно закончить уйти на зимние праздники на хорошей ноте. Нужно пересмотреть матч с «Ромой» и провести работу над ошибками. Мы могли стабилизировать игру и день мог стать лучше. Но мы ведь не можем каждый раз усложнять себе жизнь?
За онлайн трансляцией матча «Дженоа» – «Аталанта» следите на XSPORT.ua. Начало – 21 декабря в 21:45.
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