Гасперини – о победе над «Ювентусом: «Ни разу не видел, чтобы «Аталанта» страдала»

Фото: Football-Italia

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил победу и игру команды в матче против «Ювентуса» (1:0). Слова тренера приводит Football-Italia.

В начале сезона об «Аталанте» много всего сказали, но мы хорошо начали, иначе не набрали бы 28 очков. Были игры, которые сложились не так, как надо, где мы не добрали очков, но я ни разу не видел, чтобы «Аталанта» страдала.

Из-за некоторых результатов, таких как домашнее поражение от «Милана», все выглядело хуже, чем было на самом деле».