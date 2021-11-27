«Аталанта» с Малиновским прибила «Ювентус» на выезде
Гасперини – о победе над «Ювентусом: «Ни разу не видел, чтобы «Аталанта» страдала»
Тренер доволен игрой своей команды
22:32
Фото: Football-Italia
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил победу и игру команды в матче против «Ювентуса» (1:0). Слова тренера приводит Football-Italia.
«Это радость для меня, но также и для клуба и всего Бергамо. Это был упорный и очень физически ориентированный матч, но «Аталанта» сыграла как минимум на достойном уровне.
В начале сезона об «Аталанте» много всего сказали, но мы хорошо начали, иначе не набрали бы 28 очков. Были игры, которые сложились не так, как надо, где мы не добрали очков, но я ни разу не видел, чтобы «Аталанта» страдала.
Из-за некоторых результатов, таких как домашнее поражение от «Милана», все выглядело хуже, чем было на самом деле».
«Аталанта» впервые за 32 года обыграла «Ювентус» на выезде.
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