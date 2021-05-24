Развязка сезона в Серии А. «Ювентус» пролез в Лигу чемпионов. «Милан» опередил «Аталанту»
Гасперини останется в «Аталанте»
Тренер не собирается покидать команду
10:50
Фото: Atalanta BC
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини останется в команде.
Наставник не хочет уходить из клуба, с которым вновь сыграет в Лиге чемпионов, сообщает tuttomercatoweb. «Аталанта» заняла третье место по итогам сезона.
Контракт с наставником рассчитан до 2022 года.
В услугах Гасперини заинтересованы ряд клубов, среди которых есть «Ювентус».
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