«Лацио» разгромил «Болонью» и вплотную приблизился к «Аталанте» Малиновского
Гасперини оставил Малиновского в запасе на матч против «Ювентуса»
«Аталанта» примет туринцев в центральной встрече 25-го тура Серии А
13 февраля 21:16
Гасперини и Малиновский / Фото - Getty Images
В 25-м туре итальянской Серии А «Аталанта» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини и наставник туринцев Массимилиано Аллегри определились с составами на игру. Полузащитник хозяев Руслан Малиновский начнет встречу на скамейке запасных.
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Демирал, Гимшити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Дзаппакоста, Копмайнерс, Муриэль, Бога. Запасные: Росси, Дайкар, Меле, Пеццелла, Малиновский, Михайла, Пессина, Скальвини, Пашалич.
«Ювентус»: Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Маккенни, Локателли, Рабьо, Дибала, Влахович, Мората. Запасные: Пинсольо, Перин, Артур, Куадрадо, Алекс Сандро, Пеллегрини, Кен, Кайо Жорже, Ругани, Закария, Аке.
За игрой чемпионата Италии можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Аталанта» – «Ювентус».
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