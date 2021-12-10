Гасперини: «Покидаем Лигу чемпионов с огромным сожалением»

Фото: Atalanta BC

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал Football-Italia поражение от «Вильярреала» (2:3) и вылет в Лигу Европы.

Если бы Муриэль не попал в штангу, а сделал счет 3:3, то у нас был бы шанс бросить все силы на финальный штурм. Но следует признать, что на протяжении всех 90 минут мы играли не так, как могли бы.

В этом сезоне мы провели так много хороших матчей, но неудачные дни бывают. «Вильярреал» забил быстрый гол и отошел глубоко в оборону, которую нам долго не удавалось взломать. Весь первый тайм мы провалили, ошибались в передачах, сыграв ниже своих возможностей.

Мы покидаем Лигу чемпионов с огромным сожалением».