Гол Малиновского не помог «Аталанте» выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Гасперини: «Покидаем Лигу чемпионов с огромным сожалением»
Тренер – о вылете «Аталанты» в Лигу Европы
08:50
Фото: Atalanta BC
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал Football-Italia поражение от «Вильярреала» (2:3) и вылет в Лигу Европы.
«Обычно такие матчи нам удаются, но сегодня мы начали ужасно, а когда уступаешь в счете на таком уровне, становится тяжело. В какой-то момент мы почувствовали, что в игру можно вернуться, но было уже слишком поздно.
Если бы Муриэль не попал в штангу, а сделал счет 3:3, то у нас был бы шанс бросить все силы на финальный штурм. Но следует признать, что на протяжении всех 90 минут мы играли не так, как могли бы.
В этом сезоне мы провели так много хороших матчей, но неудачные дни бывают. «Вильярреал» забил быстрый гол и отошел глубоко в оборону, которую нам долго не удавалось взломать. Весь первый тайм мы провалили, ошибались в передачах, сыграв ниже своих возможностей.
Мы покидаем Лигу чемпионов с огромным сожалением».
«Аталанта» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
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