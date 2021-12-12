Российский конкурент забил в отсутствие Малиновского – «Аталанта» победила
Гасперини: «Проблема Миранчука в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича»
Поэтому россиянин и редко попадает в состав
19:58
Джан Пьеро Гасперини / Фото: Getty Images
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о том, почему россиянин Алексей Миранчук не попадает в стартовый состав команды. Его слова приводит Tuttomercato.
«Я не перестаю повторять, что у нас все хороши. Если не играют Пессина или Демираль, я могу выпустить Джимсити или Пашалича.
Сегодня отлично сыграл Миранчук. Проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем. Это наша ошибка при комплектации состава. Но у нас сплоченная группа, и сегодня мы одержали большую победу»
Напомним, в последнем туре Серии А Миранчук помог «Аталанте» переиграть «Верону» (2:1).
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