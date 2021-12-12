Гасперини: «Проблема Миранчука в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича»

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Getty Images

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о том, почему россиянин Алексей Миранчук не попадает в стартовый состав команды. Его слова приводит Tuttomercato.

Сегодня отлично сыграл Миранчук. Проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем. Это наша ошибка при комплектации состава. Но у нас сплоченная группа, и сегодня мы одержали большую победу»