Гасперини останется в «Аталанте»
Гасперини: «Снова без трофеев, но мы довольны сезоном»
Специалист подвел итоги сезона
20:39
Джан Пьеро Гасперини / Фото - Twitter
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги сезона. Слова специалиста передает Football-Italia.
Вопреки всему, мы довольны сезоном. Снова без трофеев, но мы попали в Лигу чемпионов и дошли до финала Кубка Италии. Теперь нужно отдохнуть, потому что был сложный сезон, команда провела почти 70 встреч за год. Нам необходим отдых.
Я удовлетворен развитием команды. «Аталанта» на уровне борется в Италии с клубами, у которых бюджет больше, чем у нас.
Ранее сообщалось, что Гасперини останется в «Аталанте».
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