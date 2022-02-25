Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
Гасперини: «Спросил у Малиновского сможет ли он играть, ведь его семья в Украине»
Полузащитник оформил дубль за «Аталанту»
09:50
Фото: Atalanta
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал Football-Italia о состоянии полузащитника Руслана Малиновского из-за вторжения РФ в Украину.
«Мы все переживаем тяжелый момент, и это касается его в еще большей мере.
Прошлым утром я спросил у него, готов ли он играть, потому что его родители и другие члены семьи в данный момент в Украине.
Футбол не может решить проблемы, но я надеюсь, что он может внести небольшой вклад в то, чтобы все чувствовали себя ближе друг к другу».
Он оформил дубль в матче с «Олимпиакосом».
Руслан номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
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