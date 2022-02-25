Гасперини: «Спросил у Малиновского сможет ли он играть, ведь его семья в Украине»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал Football-Italia о состоянии полузащитника Руслана Малиновского из-за вторжения РФ в Украину.

Прошлым утром я спросил у него, готов ли он играть, потому что его родители и другие члены семьи в данный момент в Украине.

Футбол не может решить проблемы, но я надеюсь, что он может внести небольшой вклад в то, чтобы все чувствовали себя ближе друг к другу».