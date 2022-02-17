«Интер» и «Милан» делали запрос по Малиновскому
Гасперини: «У Малиновского – отличный отрезок с «Ювентусом», но предыдущие матчи – не самые лучшие»
Тренер «Аталанты» высказался о текущей форме украинца
14:26
Гасперини и Малиновский / Фото - Getty Images
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил форму полузащитника Руслана Малиновского в преддверии первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги Европы с «Олимпиакосом». Слова специалиста передает Tutto Atalanta.
Станет ли Малиновский ключевым игроком в данном матче? Малиновский продемонстрировал отличный отрезок в матче с «Ювентусом».
Однако предыдущие встречи были не самыми лучшими. Для нас все игроки очень важны, но составлять какие-то рейтинги я не могу.
За игрой Лиги Европы можно будет следить сегодня, 17 февраля, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Аталанта» – «Олимпиакос». Начало – в 22:00.
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