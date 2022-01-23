«Аталанта» без Малиновского не сумела забить «Лацио», но и не пропустила
Гасперини: «У нас выбыли 10 игроков. Многим пришлось играть на непривычных позициях»
Тренер – о ничьей с «Лацио»
09:10
Фото: Football-Italia
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал Football-Italia ничью с «Лацио» (0:0) в 22-м туре Серии А.
«Мы могли сыграть лучше, мы всегда может играть лучше, но мне трудно быть недовольным игрой. Многим пришлось играть на непривычных позициях, потом из-за травмы мы потеряли Миранчука, который только начал использовать свободные зоны.
У меня не было форвардов на скамейке, нам не хватало альтернативных вариантов, но я очень доволен результатом, учитывая, что у нас выбыли 10 игроков, а большинство из них – нападающие».
Руслан Малиновский не принял участие в матче из-за повреждения.
«Аталанта» идет 4-й в таблице.
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