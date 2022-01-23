Гасперини: «У нас выбыли 10 игроков. Многим пришлось играть на непривычных позициях»

Фото: Football-Italia

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал Football-Italia ничью с «Лацио» (0:0) в 22-м туре Серии А.

У меня не было форвардов на скамейке, нам не хватало альтернативных вариантов, но я очень доволен результатом, учитывая, что у нас выбыли 10 игроков, а большинство из них – нападающие».