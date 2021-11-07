Гасперини: «В АПЛ я был бы более богатым, но менее счастливым»

Коуч «Аталанты» заявил, что не хочет покидать Бергамо

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Twitter

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о возможном переезде в клуб АПЛ. Его слова приводит Football Italia.

– Как прокомментируете свои 200 побед в Серии А? Вас связывали с возможным переходом в АПЛ. Что думаете на этот счет?

– Я надеюсь, что смогу одержать еще много побед, так как не припомню ни одной легкой.

Я счастлив в Италии, в Бергамо, образ жизни имеет большое значение.

Иногда я думаю об АПЛ. Я мог бы быть богаче, но менее счастливым. Я живу не только на поле.



Напомним, в последнем матче в Серии А «Аталанта» Гасперини победила «Кальяри» (2:1).