Гасперини: «В этом сезоне мы выступали хорошо и расстроены двумя последними матчами»

Джан Пьеро Гасперини / Фото: AFP

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал сайту UEFA вылет команды из Лиги чемпионов от «Реала».

Это всегда фантастический опыт для всех: для тренера, для игроков, для клуба. У нас была возможность сыграть против лучших в Европе. В этом сезоне мы выступали хорошо и расстроены двумя последними матчами».