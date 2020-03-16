Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в матче с «Реалом»
Гасперини: «В этом сезоне мы выступали хорошо и расстроены двумя последними матчами»
«Аталанта» уступила «Реалу»
09:55
Джан Пьеро Гасперини / Фото: AFP
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал сайту UEFA вылет команды из Лиги чемпионов от «Реала».
«Я не жалею о выборе состава, который сделал. Мы не можем себе позволить допускать ошибки и дарить голы, мы хотели сыграть лучше. Очень жаль.
Это всегда фантастический опыт для всех: для тренера, для игроков, для клуба. У нас была возможность сыграть против лучших в Европе. В этом сезоне мы выступали хорошо и расстроены двумя последними матчами».
Также в четвертьфинал вышел «Манчестер Сити».