Гасперини: «Ход матча с «Дженоа» поможет подготовиться к финалу Кубка с «Ювентусом»
Гасперини: «В матче с «Ювентусом» нам не повезло в решающие моменты»
«Аталанта» уступила в финале Кубка Италии
20 мая 08:51
Джан-Пьеро Гасперини / Фото: Twitter
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Разочарование неизбежно. Это была равная, жесткая игра, обе команды были хороши и действовали в высоком темпе. Нам не повезло в решающие моменты, особенно в случае с первым голом и с пенальти на Пессине, но мы старались изо всех сил.
Во втором тайме стало сложнее, было больше тактической борьбы. У нас было больше проблем. А Кьеза забил отличный гол»
Напомним, Руслан Малиновский забил шикарный мяч «Ювентусу» в финале, но это не помогло «Аталанте».
Комментарии 0