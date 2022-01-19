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Гасперини заблокировал трансфер конкурента Малиновского в «Дженоа»

Боссы клубов уже договорились о переходе
Футбол Серия А (Италия)
13:19
Гасперини заблокировал трансфер конкурента Малиновского в «Дженоа»
Алексей Миранчук / фото - Eurosport

«Дженоа» договорилась с «Аталантой» о трансфере хавбека бергамасков Алексея Миранчука, сообщает Sport24.

Боссы клубов согласовали аренду россиянина до конца сезона, но в клубе есть человек, который против этого перехода.

Сообщается, что главный тренер «богини» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать атакующего полузащитника в генуэзский клуб, так как клуб сейчас имеет кадровые проблемы из-за вспышки коронавируса в команде.

К тому же, итальянский специалист хочет дождаться возвращения вингера «Сассуоло» Жереми Бога с Кубка африканских наций, который в ближайшее время должен стать игроком «Аталанты».

Но в руководстве бергамасков боятся, что терпение «Дженоа» может закончится, и трансфер сорвется, ведь работа над переходом Миранчука была инициирована Андреем Шевченко, которого уволили из генуэзского клуба.

Напомним, ранее в «Аталанте» отреагировали на слухи о переходе Миранчука в «Дженоа».

Павел Харченко
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Теги

Аталанта Дженоа Алексей Миранчук

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