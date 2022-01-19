Гасперини заблокировал трансфер конкурента Малиновского в «Дженоа»
«Дженоа» договорилась с «Аталантой» о трансфере хавбека бергамасков Алексея Миранчука, сообщает Sport24.
Боссы клубов согласовали аренду россиянина до конца сезона, но в клубе есть человек, который против этого перехода.
Сообщается, что главный тренер «богини» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать атакующего полузащитника в генуэзский клуб, так как клуб сейчас имеет кадровые проблемы из-за вспышки коронавируса в команде.
К тому же, итальянский специалист хочет дождаться возвращения вингера «Сассуоло» Жереми Бога с Кубка африканских наций, который в ближайшее время должен стать игроком «Аталанты».
Но в руководстве бергамасков боятся, что терпение «Дженоа» может закончится, и трансфер сорвется, ведь работа над переходом Миранчука была инициирована Андреем Шевченко, которого уволили из генуэзского клуба.
Напомним, ранее в «Аталанте» отреагировали на слухи о переходе Миранчука в «Дженоа».
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