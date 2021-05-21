Зидан и Гаттузо – основные претенденты на пост главного тренера «Ювентуса»
Гаттузо – один из кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»
Итальянский специалист может переехать в АПЛ
07:15
Дженнаро Гаттузо / Фото - fanpage.itБоссы лондонского «Тоттенхэма» продолжаю поиски главного тренер команды.
В списке «шпор» находится главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заинтересован в услугах 43-летнего итальянца. Об этом сообщает Calcionapoli24.
Контракт Гаттузо с «Наполи» заканчивается летом 2021 года.
Напомним, после увольнения португальца Жозе Моуриньо в апреле временно исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» был назначен Райан Мэйсон.
Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» рассматривает сразу четверых кандидатов на пост главного тренера команды.
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