Официально. Гаттузо – главный тренер «Фиорентины»
Гаттузо покинул «Фиорентину». Тренер возглавил клуб меньше месяца назад
У тренера были недопонимания с владельцем «фиалок»
12:09
Дженнаро Гаттузо / Фото: Twitter
Главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо покинул свой пост, сообщает пресс-служба «фиалок».
В сообщении клуба заявляется, что это решение было принято по обоюдному согласию.
Гаттузо возглавил Фиорентину 25-го мая.
Известно, что у тренера и руководства были недопонимания. В частности, касательно трансферов, которые тренер запрашивал у клуба. Ему ответили отказом.
Напомним, на место Гаттузо в «Наполи» пришел Лучано Спаллетти.
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