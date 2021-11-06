Гаттузо ведет переговоры с российским клубом

Итальянец пока без работы

Фото: Sky Sports

Бывший тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить российский клуб.

Итальянец ведет переговоры с московским «Спартаком». Стороны согласовали трехлетний контракт, сообщает ITA Sport Press.

Гаттузо пока без работы после неожиданного увольнения из «Фиорентины» спустя месяц после назначения. Он ищет новый клуб.

«Спартак» готов платить Гаттузо 1,5 миллиона евро в год.

Отметим, что клуб возглавил летом португалец Руи Витория, но дела у команды под его руководством далеки от желаемого.